اشتعال النيران بأحد المطاعم بأكتوبر و 3 سيارات تسيطر على الحريق

اشتعلت النيران فى أحد المطاعم بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر بدون معرفة أسباب الحريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران بأحد المطاعم بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء برئاسة العميد هانى سعيد وتبين اشتعال النيران فى المدخنة و جزء من المطعم، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة وتم منع خطر امتدادها إلى المبانى المجاورة بدون وقوع اى إصابات.

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