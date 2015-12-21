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ضبط طن سمك منتهى الصلاحية و20 جوال دقيق مدعوم فى دمياط

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ضبط طن سمك منتهى الصلاحية و20 جوال دقيق مدعوم فى دمياط ضبط طن سمك منتهى الصلاحية و20 جوال دقيق مدعوم فى دمياط
شنت مديرية امن دمياط حملة إستهدفت ضبط قضايا السلع التموينية برئاسة الرائد تامر الحفناوى رئيس مباحث .
>الحملة أسفرت عـن ضبط السيارة رقم" د أ ب 9251 ربع نقل" قيادة "عبد الستار. ح" - 35 سنة مقيم بالدقهلية - محملة بطن سمك مجمد منتهي الصلاحية على طريق كفرسعد دائرة مركز شرطة كفرسعد وتحرر للمتهم المحضر رقم 14648 جنح لسنة 2015.

كما أسفرت عن ضبط السيارة رقم" ط د س 7852 ربع نقل" قيادة" أسامه .م"- 30 سنة مقيم بمركز دمياط - أثناء تواجدها بميدان الشهابية دائرة قسم ثان دمياط محملة بـ 20 جوال دقيق بلدي مدعم إستخراج 82% بإجمال 1000 كيلو دقيق .
>وبسؤال المتهم قرر أنه قام بتجميعها من المخابز الحكومية لبيعها بالسوق السوداء فتحرر له المحضر رقم 12812 جنح قسم ثان لسنة 2015.
>وضبطت الحملة أيضا 10 جوال دقيق بلدي مدعم واستخراج 82% بإجمالى 500 كيلو داخل مخبز طباقى غير مرخص بدائرة قسم أول دمياط ملك" حلمي .م.ش"والذى تحرر له المحضر رقم 12128 جنح قسم شرطة أول لسنة 2015م وكذلك ضبط 50 كيس عيش توست و40 طعة شيكولاته منتهية الصلاحية داخل محل بدائرة قسم أول دمياط ملك"محمد .ع .ح"حيث تحرر له المحضر رقم 11530 جنح قسم أول لسنة 2015.
>وشملت قائمة القضايا 5 "عدم إعلان عن الأسعار" و2 "البيع بأزيد من السعر المقرر" و4 "عدم حمل شهادة صحية" و 2 "عرض لحوم مكشوفة" .. تم التحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابة.
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