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رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» بالفرافرة

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رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» بالفرافرة رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع «سهل بركة» بالفرافرة

اللواء أركان حرب كامل الوزير

تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة، لتفقد أحدث مواقف تنفيذ المشروع بمنطقتي الفرافرة القديمة في سهلى بركة وقروين، وفى منطقة الفرافرة الجديدة بسهل عين دالة، تمهيدًا لإعلان الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، بعد أن تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال المشروع تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح خلال الفترة المقبلة لإطلاق إشارة البدء في تسليم المشروع للمنتفعين وشباب الخريجين.

استهدفت الزيارة متابعة موقف الآبار الجوفية التي تم الانتهاء منها بواقع 85 بئرا بمنطقتي سهل بركة وسهل قروين، وجارٍ تنفيذ أعمال 10 آبار أخرى، كما تم تفقد مشروع القرى الجديدة كأولى نواة للمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 3 قرى لصالح شباب الخريجين، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية لها تمهيدًا لتسليمها للشباب لاستزراع 10 آلاف فدان.

كانت تأجلت زيارة تفقدية لرئيس اركان الهيئة الهندسية ومحافظ الاقليم لمنطقة سهل بركة الاسبوع الماضي بسبب سوء الاحوال الجوية.

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أونا

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