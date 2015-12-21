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يتسلق إلى الشرفة ليصور زوجين داخل غرفة نومهما

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يتسلق إلى الشرفة ليصور زوجين داخل غرفة نومهما يتسلق إلى الشرفة ليصور زوجين داخل غرفة نومهما

تفاجأ زوجان آسيويان بعامل من جنسيتهما، يختبئ وراء ستارة نافذة غرفة نومهما المطلة على الشرفة بينما كانا متواجدين داخلها، ويقوم بتصويرهما بواسطة هاتفه النقال وهما في اوضاع مختلفة.

وأظهرت لائحة الاتهام التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، أن العامل تسلق الى الشرفة، وتخفى وراء ستارة الباب المطل عليها، وصوّب هاتفه النقال باتجاههما للتلصص عليهما.

وفي إفادة لهما، قال الزوجان للنيابة، انه بينما كانا متواجديْن داخل غرفة نومهما، لاحظا هاتفا بالقرب من طرف ستارة باب الشرفة، فسارعا الى التحقق من الامر، ليجدا ان العامل هو الذي يتلصص عليهما بهاتفه الشخصي، حيث وجداه واقفا في تلك الشرفة ومتواريا خلف الستارة، قبل ان يلقيا القبض عليه، ويتبين لهما بعد استعراض محتويات الهاتف أنه صورهما بخاصية الفيديو، اربع مرات اثناء تبديل الملابس.

ووجهت النيابة العامة إلى العامل تهمة هتك العرض، وانتهاك حرمة المنزل عن طريق استراق النظر لعورات المجني عليهما، مطالبة بحبسه وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته.

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