مفاجأة.. العثور على مفتاح الوقاية من أمراض القلب

نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أنه تم العثور على مفتاح الوقاية من أمراض القلب وهو ما يكمن فى الأمعاء، حيث قال مؤلف الدراسة الدكتور ستانلى هازين، من معهد أبحاث ليرنر ومعهد القلب والأوعية الدموية الأمريكى، إن العديد من الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين والسمنة ومرض السكرى ترتبط بميكروبات القناة الهضمية.

وأوضح الباحثون أن استهداف الميكروبات فى الأمعاء يمكنها منع أمراض القلب الناجمة عن اتباع نظام غذائى غنى بمنتجات الألبان عالية الدسم، واللحوم الحمراء والبيض.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن هناك مادة تتكون نتيجة هضم الدهون الحيوانية وتدعى “TMAO” أو “Trimethyl Amine N-Oxide”، والتى تسبب ترسبات من الدهون على الشرايين وضيق الأوعية الدموية وترفع من فرص الإصابة بالجلطات.

وأوضح الباحثون أن مادة “TMAO” هى المادة التى تشكلها القناة الهضمية خلال هضم المواد الآتية: "الكولين" و"الفسفاتيديل أو الليسيثين" و "الكارنيتين"، لافتين إلى أن جميع هذه المواد الغذائية موجودة بوفرة فى المنتجات الحيوانية.

ووجد الباحثون أن اللحوم الحمراء غنية بالكارنيتين، فى حين الكولين والليسيثين موجودين بوفرة فى لحوم البقر والضأن والكبدة وصفار البيض ومنتجات الألبان الغنية بالدهون.

>وقد تم ربط ارتفاع مستويات “TMAO” فى الدم بالنوبات القلبية الشديدة، والسكتة الدماغية والموت المبكر.

وأضاف الباحثون من مستشفى كليفلاند كلينيك، أن اكتشافهم يمكن أن يساعد فى محاربة الأمراض الأخرى المرتبطة بميكروبات الأمعاء، بما فى ذلك مرض السكرى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

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