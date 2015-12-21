تقرير أمريكى: السمك البلطى بالمزارع يسبب السرطان وأمراض القلب

نتائج جديدة وخطيرة كشف عنها تقرير حديث للموقع الطبى الأمريكى “Health”، حيث أفاد أن السمك البلطى الموجود فى المزارع السمكية يتغذى على الأسمدة وأنواع مختلفة من الأعلاف التى قد تكون تالفة، مع إعطائه الكثير من المواد الكيميائية لإبقائه على قيد الحياة.

وأوضح الأطباء وخبراء الموقع الأمريكى المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن سمك البلطى يمكن شراؤه بثمن رخيص ولا يحتوى على كثير من الشوك العظمى ويحتوى على أحماض أوميجا 3 وسهل الهضم، لكن هذا ينطبق على الأسماك التى يتم اصطيادها من الأنهار وليس من المزارع السمكية.

وأشار الخبراء إلى أن المشكلة الكبرى فى المقام الأول هى البيئة التى ينمو فيها الأسماك، لافتين إلى أن البلطى عادة يتغذى على الطحالب والنباتات ولكن الموجود فى المتاجر يتغذى على الأسمدة والأنواع المختلفة من الأعلاف رخيصة الثمن إضافة إلى المواد الكيميائية التى تعزز بقاءه على قيد الحياة.

وأكد الخبراء أن تناول أسماك البلطى التى تنمو فى المزارع تسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل الربو والتهاب المفاصل وأمراض الشريان التاجى والسرطان بسبب المواد الكيميائية التى تتغذى عليها هذه النوعية من الأسماك.