ماتزودهاش فى حلاوة المولد.. وزنك هايزيد ومعدتك مش هاتريحك

خلال أجواء الاحتفالات بمولد النبى محمد عليه الصلاة والسلام، "علبة الحلاوة جزء" لا يتجزأ من هذا الاحتفال المهم، ولكن، عليك بالحذر من الإسراف فى تناول الحلوى حتى لا تصاب بأعراض مرضية كثيرة أنت فى غنى عنها.

ينصح الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، بعدم الإسراف فى تناول حلوى المولد، من فولية وسمسمية وملبن، وأقراص حلوى ولديدة وغيرها، فليس هناك نوع واحد من حلوى المولد لا يحتوى على كم هائل من السكريات، والسعرات الحرارية العالية، لذا ينصح بتناول القليل للغاية دون إفراط.

وأوضح استشارى الأمراض الباطنية، أن الكثير من الأضرار الصحية تطال من يسرف فى تناول حلوى المولد، لعل من أهمها زيادة وزنه بشدة وفقا لكم السعرات والسكريات التى تملأ كل قطعة من قطع حلوى المولد، فضلا عن ارتفاع نسب السكر فى الدم ما يحتاج لتقنين شديد فى تناول الحلوى، كما تؤثر حلوى المولد سلبا على حالة المعدة، وتسبب لا محالة عسر هضم شديد كما قد تؤدى إلى حرقة المعدة، كما تزيد من عوامل الحموضة للمصاب بها، وقد يعانى البعض من حالة اضطراب فى التبرز بسببها نتيجة سوء الهضم وامتصاص باق أنواع الطعام فى الوجبات اليومية.

كما نصح الدكتور محمد عيسى بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه بجانب تناول الحلوى كى يتمكن الجسم من إتمام معادلة صحية قدر الإمكان، وشدد استشارى الأمراض الباطنية على عدم الإسراف فى تناول الحلوى حتى لا يعانى متناولها من زيادة وزن حادة بعد انتهاء احتفالات المولد النبوى، مع ترسيب سكريات بكم هائل يصيب الجسم بحالة من الخمول الشديد والكسل المبرح واضطراب الشهية.