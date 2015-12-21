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بالصور..حى وسط بالإسكندرية يشن حملة لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الحواجز الحديدية

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قامت إدارة الكهرباء بحى وسط بالإسكندرية، بالتنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية بشن حملة لصيانة أعمدة الإنارة على الطريق الدائرى وذلك فى إطار خطة النهوض والتطوير بمحافظة الإسكندرية.

من جهة أخرى وبناءً على توجيهات المهندس على مرسى رئيس حى وسط بإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية الموجودة فى نطاق حى وسط، قامت حملة مكبرة اليوم الاثنين بإشراف النقيب كريم الشحات بشرطة المرافق ومحمود الجيار مدير أشغال الطريق بحى وسط بشارع محمود حسن فهمى بالحضرة البحرية.

وانتقلت الحملة إلى شارع المحكمة والظاهر بمحرم بك، وتم خلال الحملة إزالة جميع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية وجار المتابعة اليومية ومازال العمل مستمرا فى نطاق حى وسط.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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