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«بيطرى الوادى الجديد» تواصل حملاتها للتحصين ضد حمى الوادي المتصدع

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«بيطرى الوادى الجديد» تواصل حملاتها للتحصين ضد حمى الوادي المتصدع «بيطرى الوادى الجديد» تواصل حملاتها للتحصين ضد حمى الوادي المتصدع

تواصل مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد من خلال لجانها المنتشرة على مستوى المحافظة، تنفيذ برنامج التحصينات ضد حمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور محمد بشير مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، فى مناطق خارج زمام 1 بالفرافرة ، وتخلفات الماشية فى بلاط والزيات والخارجة 10 ، وتخلفات باريس، وعزبة عبد القادر بالموهوب وبئر 6 بدخلو بالقصر، وعين عبد الوارث بالجديد ، والشيخ والى بالمعصرة ومنطقة بليز بموط بالداخلة.

وأضاف بشير، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للأمراض الوبائية للماشية، تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض من خلال التحصين الحلقى، والتقصى في نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات.

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