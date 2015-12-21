دومتى للصناعات الغذائية تتقدم بطلب قيد أسهمها بالبورصة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن أدارة البورصة تلقت طلبا من شركة دومتى للصناعات الغذائية لقيد أسهمها بالجداول الرئيسية بالبورصة برأسمال قدره 50 مليون جنيه.

وقال عمران وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن الشركة تقدمت بمستندات القيد أجمالي عدد أسهم 250 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد .

وأضاف، أنه سيتم دراسة مستندات الشركة ومدى استيفائها الشروط المطلوبة للقيد بالبورصة على أن يتم عرضها على لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بعد الانتهاء من دراسة مستندات القيد .