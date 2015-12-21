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ضبط 5 هاربين من أحكام مؤبد وشروع في قتل وسلاح في سوهاج‎

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ضبط 5 هاربين من أحكام مؤبد وشروع في قتل وسلاح في سوهاج‎ ضبط 5 هاربين من أحكام مؤبد وشروع في قتل وسلاح في سوهاج‎

ضبط  هاربين من أحكام – أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير الأمن، من ضبط كلًا من حسن محمد عبد الموجود محمد والمقيم ش البحر مركز المنشأة في القضية رقم 7360 لسنة 2014 جنايات المنشاة كلى رقم 1105 غيابي 10 سنوات بجلسة 9/6/2015 بتهمه “سلاح” ضبط “يسري ع م”، والمقيم مركز العسيرات في القضية رقم 911 لسنة 2014 جنايات مركز العسيرات كلى رقم 511 غيابي السجن المؤبد بجلسة 8/11/2015 م بتهمه ” سلاح واستعمال قوة.

كما تم ضبط  ”خالد م ج” وصحة اسمه “خالد م م” والمقيم خارفة مركز جرجا في القضية رقم 2330 لسنة 2014 جنايات قسم جرجا كلي رقم 500 غيابي السجن المؤبد بجلسة 5/11/2015 بتهمه “سلاح”.  و”محمد ج ع” والمقيم خارفة مركز المنشأة في القضية رقم 333 لسنة 2015 جنايات مركز المنشاة كلي رقم 53 غيابي 10 سنوات بجلسة 8/11/2015 بتهمة “سلاح واستعراض قوة”. و”محمد ن ع” والمقيم مركز ساقتلة في القضية رقم 619 لسنة 2014 جنايات مركز ساقلتة كلي رقم 138 غيابي السجن المؤبد بجلسة 24/5/2014 بتهمه “شروع في قتل”.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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