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اتحاد الكرة: نرفض إرهاب الحكام.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات

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اتحاد الكرة: نرفض إرهاب الحكام.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات اتحاد الكرة: نرفض إرهاب الحكام.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أكد فيه تجديد ثقته في لجنة الحكام ورئيسها وجيه أحمد.

وقال البيان إن اتحاد الكرة يثق في قدرات الحكام ومهنيتهم في إدارة المباريات.

وشدد البيان: "الاتحاد يرفض فرض الوصاية على لجنة الحكام أو إرهابهم أو التدخل في اختياراتها للحكام لإدارة المباريات بالمسابقات، كما يعترف أن هناك أخطاء بشرية واردة في التحكيم ولها طرق تنظيمية حددتها اللائحة في التظلم عليها إن وجدت"

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن الانسحاب من الدوري وشن هجوما شديدا على لجنة الحكام ورئيسها واتحاد الكرة.

وأضاف اتحاد الكرة "كرة القدم مكسب وخسارة وعلى الجميع تقبل نتائجها سلبا وإيجابا مع تحمل كل أطراف المنظومة مسؤولياتهم في الظروف الراهنة والبعد عن افتعال المشاكل وإثارة الجماهير من أجل توفير مناخ أفضل لاستمرار المسابقات"

قبل أن يضيف "الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية، وما يحكمنا هو اللوائح والقوانين التي حددت القنوات الشرعية في التظلم من أي قرار أو فعل"

وشدد الاتحاد أنه "سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة حيال تجاوزات البعض ضد الاتحاد ولجانه".

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