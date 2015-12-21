حسام حسن: أضطر لتغيير التشكيل لهذا السبب

يرى حسام حسن مدرب المصري أن كثرة المباريات في فترة زمنية قصيرة تجبره على إجراء تغييرات في تشكيل فريقه لتفادي الإجهاد الذي يتمكن من بعض اللاعبين.

وفاز العميد على أسوان 3-2 الإثنين في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز محققا انتصاره الخامس هذا الموسم وليرتقي فريقه للمركز الثالث في جدول الترتيب بعد وصوله لـ17 نقطة.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"أشكر اللاعبين على مجهودهم رغم علمي أن لديهم أداء أفضل من هذا".

وأضاف "خوضي لمباراة كل ثلاثة أيام لا يطبق مبدأ تكافؤ الفرص لأن بعض الفرق تلعب كل خمسة أيام".

وأردف "فريق أسوان قدم أداء جيدا فخبرة لاعبيه تفوق عناصر المصري".

وأتم "أسعى لثبات التشكيل إلا أن الإجهاد يسبب لي مشاكل كثيرة فأضطر لتغيير بعض اللاعبين".