أرقام في الجول - حسني عبد ربه.. هل يعتقد ميدو أنه ' عجز ' ؟

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري أن حكم لقاء طلائع الجيش والزمالك الأحد لم يظلم الفريق الأبيض باحتسابه ركلتي جزاء لأصحاب الأرض.

وخسر الزمالك أول لقاء له في الدوري هذا الموسم بعدما تغلب عليه الجيش 3-2 في استاد الدفاع الجوي.

وتفوق المصري على أسوان 3-2 الإثنين في لقاءات الجولة التاسعة من المسابقة وعلق حسن على عدم طرد الحكم لمدافع الأخير حين جذب مهاجم الأول ليحتسب ركلة جزاء تقدم بها أبنا بورسعيد.

وقال حسن لقناة "نايل سبورت": "أرى أن الحكم لم يكن سيئا بالأمس في لقاء الجيش والزمالك".

وأوضح "أغلب قرارات الحكم كانت صائبة، من الممكن وجود أخطاء بسيطة".

ثم استدرك "لكن هناك ملاحظات على أداء الحكام فلماذا مثلا لم يطرد حكم اليوم مدافع أسوان حين جذب مهاجمنا وهو في طريقه للمرمى؟"

وأضاف "هذا القرار كان سيسهل علينا الأمور كثيرا نظرا للإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون لضغط المباريات".