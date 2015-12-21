بالصور.. وحدة لعلاج السمنة والنحافة بمستشفى طنطا العالمى فى الغربية

أعلن الدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا عن بدء تشغيل وحدة علاج السمنة والنحافة بالمستشفى، وتضم أحدث أجهزة تفتيت الدهون وشد الترهلات ومنها أجهزة العلاج بالتبريد والعلاج بالتردد الحرارى، والعلاج بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة العلاج بالليزر.

وأشار موسى فى بيان صادر عن الجامعة، أن الوحدة تقوم بتشخيص الأمراض المصاحبة والمسببة للسمنة وعلاجها من خلال نخبة من الأساتذة المتميزين فى هذا المجال بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، مؤكداً أن الوحدة بها إمكانيات لا تتوافر بأى مركز مماثل فى وسط الدلتا.

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