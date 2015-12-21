أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وحدة لعلاج السمنة والنحافة بمستشفى طنطا العالمى فى الغربية

Google+ Print
بالصور.. وحدة لعلاج السمنة والنحافة بمستشفى طنطا العالمى فى الغربية بالصور.. وحدة لعلاج السمنة والنحافة بمستشفى طنطا العالمى فى الغربية
أعلن الدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا عن بدء تشغيل وحدة علاج السمنة والنحافة بالمستشفى، وتضم أحدث أجهزة تفتيت وشد الترهلات ومنها أجهزة العلاج بالتبريد والعلاج بالتردد الحرارى، والعلاج بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة العلاج بالليزر.

وأشار موسى فى بيان صادر عن الجامعة، أن الوحدة تقوم بتشخيص الأمراض المصاحبة والمسببة للسمنة وعلاجها من خلال نخبة من الأساتذة المتميزين فى هذا المجال بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، مؤكداً أن الوحدة بها إمكانيات لا تتوافر بأى مركز مماثل فى وسط الدلتا.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم