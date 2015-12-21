بالصور..لجنة الصلح بأسيوط تنجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتين

نجحت لجنة مصالحات أسيوط اليوم، فى الصلح بين قريتى "سلام" و"ريفا" بمركز أسيوط، على خلفية وقوع مشاجرة بين أحد أفراد عائلتى "عبد الجليل" و"أبو العلاء" بمدينة شرم الشيخ، نتج عنها مقتل "أمين شرطة ينتمى إلى عائلة "عبدالجليل".

عقد الصلح بحضور الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، واللواء على عبدالرحمن مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط والعقيد أشرف خلف مفتش مباحث أسيوط، والمقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط، والنقيب أحمد عباس معاون مباحث مركز أسيوط والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط.

وضمت لجنة المصالحات كلا من حسين أحمد حسين وشهرته تاج فوزى والحاج صلاح شريت، والدكتور أحمد ماهر عبد الباسط والحاج خلف على عامر والحاج صلاح الجمل، والرائد مؤمن حسين رئيس مباحث سجن أسيوط، والتى استمرت لـ4 أشهر للتوفيق والصلح بين العائلتين، وقام اليوم شقيق المتهم بتقديم الكفن لأسرة المجنى عليه.

تعود وقائع الحادث إلى نشوب مشاجرة يوم 10 مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال قيام المجنى عليه وليد زغلول محمد من عائلة "عبدالجليل" بتأمين المؤتمر الاقتصادى ضمن القوات المشاركة بتأمين المؤتمر، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين نجل الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة نتج عنها مقتل نجل الطرف الأول.

وفى نهاية الصلح قدم الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف درع المحافظة نيابة عن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إلى أسرة المجنى عليه والمقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط وصلاح شريت عضو لجنة المصالحات.

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