الشرقية تطبق الحجز الإدارى ثلاثة شهور على سيارات الأجرة المخالفة

نبه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على مدير الإدارة العامة للمواقف بمتابعة سيارات السرفيس، والتأكد من التزام سائقيها من وضع استيكر موضح عليها تعريفة الركوب وخط السير الممنوح لها، وفى حالة عدم الالتزام تقوم الإدارة العامة للمرور بالحجز الإدارى لمدة ثلاثة أشهر على السيارة المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم لشوارع مدينة الزقازيق تفقد خلالها ميدان عرابى، ولاحظ انتشار الباعة الجائلين وتعديهم على حرم الطريق، مما يسبب تكدسا مروريا بالمنطقة.

وأعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق للاهتمام بأعمال النظافة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية مع سرعة توفير المكان البديل لهم بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتعامل بكل حزم مع المواقف العشوائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بهدف فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ورعاية الوجه الحضارى والجمالى لشوارع الزقازيق.

وقال المحافظ لن أقبل التقصير من أحد، وسأتعامل بكل حزم مع من يهمل فى عمله وتسبب فى عدم رضا المواطن فى الشارع.