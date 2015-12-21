أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشرقية تطبق الحجز الإدارى ثلاثة شهور على سيارات الأجرة المخالفة

Google+ Print
الشرقية تطبق الحجز الإدارى ثلاثة شهور على سيارات الأجرة المخالفة الشرقية تطبق الحجز الإدارى ثلاثة شهور على سيارات الأجرة المخالفة
نبه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على مدير الإدارة العامة للمواقف بمتابعة سيارات السرفيس، والتأكد من التزام سائقيها من وضع استيكر موضح عليها تعريفة الركوب وخط السير الممنوح لها، وفى حالة عدم الالتزام تقوم الإدارة العامة للمرور بالحجز الإدارى لمدة ثلاثة أشهر على السيارة المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم لشوارع مدينة الزقازيق تفقد خلالها ميدان عرابى، ولاحظ انتشار الباعة الجائلين وتعديهم على حرم الطريق، مما يسبب تكدسا مروريا بالمنطقة.

وأعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق للاهتمام بأعمال النظافة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية مع سرعة توفير المكان البديل لهم بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتعامل بكل حزم مع المواقف العشوائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بهدف فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ورعاية الوجه الحضارى والجمالى لشوارع الزقازيق.

وقال المحافظ لن أقبل التقصير من أحد، وسأتعامل بكل حزم مع من يهمل فى عمله وتسبب فى عدم رضا المواطن فى الشارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365