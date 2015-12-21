أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط قيادات إخوانية بحوزتهم خطة لعمليات إرهابية وأوراق عن انشقاقات الجماعة

Google+ Print
ضبط قيادات إخوانية بحوزتهم خطة لعمليات إرهابية وأوراق عن انشقاقات الجماعة ضبط قيادات إخوانية بحوزتهم خطة لعمليات إرهابية وأوراق عن انشقاقات الجماعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى بالمنيا من ضبط 6 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم مسئول المكتب الإدارى بمحافظة المنيا ونائبه، ومسئول الفاعليات، وبحوزتهم 218 ألف جنيه و10 آلاف دولار، ومسئول التنظيم بشمال الصعيد وبحوزته 128 ألف و800 جنيه، وفلاشات تنظيمية.

وتم ضبط ض" محمد. ا"، محاسب بينى سويف مسئول تنظيم الإخوان بشمال الصعيد، وبحوزته مبلغ مالى 128 ألف و800 جنيه وفلاشة تحتوى على خطة تفصيلية لتصعيد العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، كما تتضمن الانشقاقات الأخيرة فى حركه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف محافظات الصعيد من تلك الانشقاقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365