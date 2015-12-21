ضبط قيادات إخوانية بحوزتهم خطة لعمليات إرهابية وأوراق عن انشقاقات الجماعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى بالمنيا من ضبط 6 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم مسئول المكتب الإدارى بمحافظة المنيا ونائبه، ومسئول الفاعليات، وبحوزتهم 218 ألف جنيه و10 آلاف دولار، ومسئول التنظيم بشمال الصعيد وبحوزته 128 ألف و800 جنيه، وفلاشات تنظيمية.

وتم ضبط ض" محمد. ا"، محاسب بينى سويف مسئول تنظيم الإخوان بشمال الصعيد، وبحوزته مبلغ مالى 128 ألف و800 جنيه وفلاشة تحتوى على خطة تفصيلية لتصعيد العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، كما تتضمن الانشقاقات الأخيرة فى حركه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف محافظات الصعيد من تلك الانشقاقات.

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