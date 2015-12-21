صور| الصلح بين قريتي «سلام» و «ريفا» في أسيوط‎

تمكنت لجنة مصالحات أسيوط، اليوم، من الصلح بين قريتي «سلام» و «ريفا» بمركز أسيوط، على خلفية وقوع مشاجرة بين أحد أفرد عائلتي «عبد الجليل» و«ابو العلاء» بمدينة شرم الشيخ، نتج عنها مقتل أمين شرطة ينتمي إلى عائلة «عبدالجليل».

وذلك بحضور الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، واللواء علي عبدالرحمن مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومن لجنة المصالحات حسين أحمد حسين وشهرته تاج فوزي والحاج صلاح شريت والدكتور أحمد ماهر عبد الباسط والحاج خلف علي عامر والحاج صلاح الجمل والرائد مؤمن حسين رئيس مباحث سجن أسيوط، واستمرت المفاوضات بين العائلتين لـ 4 أشهر للتوفيق والصلح بينهما وقام اليوم شقيق المتهم بتقديم الكفن لأسرة المجني عليه.

وبدأت الواقعة عندما وقعت مشاجرة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال قيام المجني عليه وليد زغلول محمد من عائلة «عبدالجليل» بتأمين المؤتمر الاقتصادي ضمن القوات المشاركة بتأمين المؤتمر نشبت مشادة كلامية بينه وبين نجل الطرف الثاني تطوره إلى مشاجرة نتج عنها مقتل نجل الطرف الأول.