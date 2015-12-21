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السجن 10 سنوات لمساعد شرطة قتل جاره فى سوهاج

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السجن 10 سنوات لمساعد شرطة قتل جاره فى سوهاج السجن 10 سنوات لمساعد شرطة قتل جاره فى سوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج "على.م.م" مساعد شرطة بالسجن 10سنوات فى اتهامه بإطلاق النار من سلاحه الميرى على العامل "صديق.ج.ص"، ما أدى لمصرعه، بسبب خلافات الجيرة.

وقع الحادث فى 2014 بمركز سوهاج وتلقت الاجهزة الامنية بلاغاً بمصرع عامل على يد مساعد شرطة و تبين من التحريات إصابة العامل بطلق نارى والواقعة حدثت بسبب خلافات الجيرة .

ألقت القوات القبض على المتهم وحرزت السلاح المستخدم وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق بعد وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق.
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