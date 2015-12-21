إخماد حريق فى كابل كهرباء بـ"العمرانية" دون إصابات

اشتعلت النيران فى كابل كهرباء بشارع التلاتينى بمنطقة العمرانية نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران فى كابينة كهرباء فى العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد.

وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، وتم إبلاغ شركة الكهرباء بالعمل على إصلاح كابينة الكهرباء لإعادة التيار إلى المنطقة مرة أخرى.