القبض على قاتل "نورهان" وإصابة ابنة عمها وخادمتها بطعنات فى كفر الشيخ

كشف رجال مباحث قسم أول كفرالشيخ، غموض مقتل "نورهان .ف" - 26 سنة صيدلانية وابنة رجل أعمال شهير - وإصابة ابنة عمها " شهد .ر" - 19سنة - وخادمتها "فرح .ع" 34 سنة بطعنات اثناء وجودهن داخل عقار والد "شهد".

وألقى رجال المباحث - برئاسة المقدم أحمد سكران، وإشراف اللواء محمد عاطف شلبي مدير الأمن، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى ،واللواء محمد عامر رئيس المباحث - القبض على المتهم وتبين أنه " أحمد.م"- 22 سنة عامل- واعترف [أن دافعه فى ارتكاب الجريمة هو السرقة،فتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى النياب.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث باستقبال مستشفى كفرالشيخ العام، "نورهان .ف" - 26 سنة صيدلانية جثة وابن عمها وخادمتها مصابتين.

أكدت تحريات المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، أن وراء ارتكاب الجريمة " أحمد. م" 22 سنة عامل فى محل جزارة سبق له التردد على منزل والد القتيلة لتوصيل اللحوم وفى يوم الحادث صعد للطابق الرابع بالبرج السكنى، حيث تقيم "شهد" - ابنة عم القتيلة، على أنه عامل "دليفري"، وعندما فتحت ، أشهر سلاحًا أبيض فى وجهها، لسرقة محتويات المنزل وعندما صرخت حضرت الخادمة فاعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وأصابهما، وعندما حضرت" نورهان "، لإنقاذ ابنة عمها، سدد لها طعنات بالبطن والصدر أودت بحياتها.

ألقى القبض على المتهم، وتم إحالته الى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه برئاسة أحمد عبدالحي رئيس نيابة بندر كفرالشيخ وبإشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية.