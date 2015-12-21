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محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة تعيين 95 طبيباً بيطرياً

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة تعيين 95 طبيباً بيطرياً محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة تعيين 95 طبيباً بيطرياً
اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا نتيجة مسابقة تعيين 95 طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطرى بالمنيا من خلال المسابقة التى أعلن عنها فى الجرائد الرسمية وعلى البوابة الإلكترونية الحكومية لعام 2015، تمهيداً لإنهاء كل إجراءات التعيين المطلوبة منهم.

قالت دكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم تشكيل لجنة للمسابقة والتى اختصت أعمالها فى عقد الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات للمتقدمين من الأطباء البيطريين.

وأضافت أن النتيجة أسفرت عن قبول 95 طبيباً بيطرياً وفقاً للترتيب النهائى لنتيجة الامتحان والدرجات التى حصل عليها كل متقدم وقد تمت المفاضلة بين المتقدمين الذين تساوت درجاتهم فى الامتحان مع مراعاة نسبة الـ 5% من تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

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مصر 365