قيادات أمنية تتدخل لحل مشاكل عمال الترسانة ورئاسة قناة السويس

شهدت شركة ترسانة السويس البحرية حضور قيادات أمنية للتفاوض مع العمال المعتصمين لليوم الثالث عشر بالشركة للمطالبة بالضم لكادر هيئة قناة السويس.

وقال مصدر بالشركة إن قيادتين بالسويس، وصلا داخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق، وتحدثا مع العمال، وقد لاقت زيارتهما استجابة وحالة من القبول والرضا لدى العمال حيث التفوا حولهما للاستماع لهما.

وطالب القياديان من العمال اختيار اثنين من العمال، و2 محاسبين على أن يكونوا من العمال، للتفاوض حول الضم مع هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كان العمال قد بدأوا اعتصاما الأسبوع قبل الماضى للمطالبة بحقوقهم فى الضم لكادر الهيئة، باعتباره حقا قانونيا لهم، يحقق لهم مزايا مادية واجتماعية، وقد وعد به الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة السابق فى 2012، تنفيذا للعدالة الاجتماعية بين العاملين بالهيئة.

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