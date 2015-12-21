أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريضة على نفقة الدولة

Google+ Print
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريضة على نفقة الدولة استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريضة على نفقة الدولة
فى استجابة من الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لما نشر بموقع اليوم السابع " صحافة المواطن " بشأن مريضة بالفشل الكلوي تطلب العلاج على نفقة الدولة "، كلف المحافظ، الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة ببحث حالتها فاتصل بها وتبين أنها من قرية جزيرة أولاد بمركز العسيرات حمزة وتدعى "رتيبة علي أحمد " - 60 سنة و تطلب العلاج من فيروس"سى"ولا تحتاج علاج كلى.

وأمر المحافظ بمتابعة حالة المريضة وسرعة انهاء الإجراءات وعلاجها علي نفقة الدولة ، وأكد أنه لا يألوا جهدا في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة المرضي .


>صحافة المواطن.. مريضة بالفشل الكلوى تطالب بالعلاج على نفقة الدولة بسوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365