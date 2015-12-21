استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريضة على نفقة الدولة

فى استجابة من الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لما نشر بموقع اليوم السابع " صحافة المواطن " بشأن مريضة بالفشل الكلوي تطلب العلاج على نفقة الدولة "، كلف المحافظ، الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة ببحث حالتها فاتصل بها وتبين أنها من قرية جزيرة أولاد بمركز العسيرات حمزة وتدعى "رتيبة علي أحمد " - 60 سنة و تطلب العلاج من فيروس"سى"ولا تحتاج علاج كلى.

وأمر المحافظ بمتابعة حالة المريضة وسرعة انهاء الإجراءات وعلاجها علي نفقة الدولة ، وأكد أنه لا يألوا جهدا في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة المرضي .

صحافة المواطن.. مريضة بالفشل الكلوى تطالب بالعلاج على نفقة الدولة بسوهاج

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