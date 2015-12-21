أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج مركز الخانكة، حيث تبين أنه هيكل دانة مدفع قديمة من الحديد وأنه ليس خطرا على الأهالى.

تلقى العميد أحمد المتوكل مأمور مركز الخانكة بلاغا من الأهالى بالعثور على جسم غريب بجوار دار مناسبات قرية القلج بالخانكة، وأخطر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وخبراء المفرقعات، حيث تبين من المعاينة أن هذا الجسم مجرد هيكل لدانة مدفع وأنه مجرد خردة لا قيمة لها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.