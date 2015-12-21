أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج

Google+ Print
أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جسم غريب من مخلفات الحروب بقرية القلج مركز الخانكة، حيث تبين أنه هيكل دانة مدفع قديمة من الحديد وأنه ليس خطرا على الأهالى.

تلقى العميد أحمد المتوكل مأمور مركز الخانكة بلاغا من الأهالى بالعثور على جسم غريب بجوار دار مناسبات قرية القلج بالخانكة، وأخطر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وخبراء المفرقعات، حيث تبين من المعاينة أن هذا الجسم مجرد هيكل لدانة مدفع وأنه مجرد خردة لا قيمة لها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365