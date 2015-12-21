قافلة توعية من قسم الاقتصاد المنزلى بجامعة أسوان عن تدوير الملابس والنسيج

نظم قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان قافلة توعوية بمدينة أسوان بمشاركة لفيف من السيدات والفتيات وطالبات كلية التربية النوعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور على عباس دندراوى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة البيئة والمجتمع والأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية وبالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك.

تناولت القافلة موضوع "إعادة تدوير وكيفية الاستفادة من الملابس والنسيج"، وكيفية الاستفادة المثلى من المنتجات الملبسية والأقمشة المختلفة والخيوط وإعادة تدويرها وتوظيفها فى مفروشات ومشغولات وملابس وإكسسوارات تفيد جميع أفراد الأسرة، وتصلح كنواة لمشروع صغير فى تنمية المستوى الاقتصادى للأسرة والمجتمع.

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