هندسة المنيا والمعهد العالى يفوزان بالمركز الأول فى تصميم الروبوت

نظمت كلية الهندسة بجامعة المنيا مسابقة "Line Follower" وهى مسابقة ينظمها الفرع الطلابى لـIEEE بجامعة المنيا سنوياً، وتتضمن تصميم روبوت قادر على تتبع خط أسود، والتحرك فى مسار مبرمج، بحيث يكون الروبوت "أوتوماتيكى بالكامل".

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة والدكتورة عزيزة إبراهيم حسن القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسبات والمشرف العام على المسابقة، وبمشاركة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة وهندسة جامعة المنيا والمنصورة وجامعة جنوب الوادى وكلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا.

وأكد رئيس الجامعة، أن المسابقة IEEE MUSB تهدف إلى تهيئة جو من التحدى ونشر فكر العمل الجماعى فى فريق عمل واحد للخروج بمشروع له هدف علمى ومساعدة الطلاب على البحث والتعلم الذاتى من أجل البدء فى مشروع الروبوت.

وأشار رئيس الجامعة بأن الطالب المتسابق يخرج من المسابقة ملماً بجوانب كثيرة مثل البرمجة والكهرباء وأصول التصميم والميكانيكا تؤهله للمنافسة والتميز لسوق العمل بعد التخرج. حيث اشتركت مدارس النيل بالمنيا لأول مرة بالمسابقة ضمن المتسابقين بفرقتين من الأطفال، وقد حصدوا مراكز أولى فى المسابقة.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن المركز الأول فى مسابقة Line Follower Advanced كان من نصيب فريق Battle Ship المعهد العالى للهندسة بالمنيا والمركز الثانى كان من نصيب فريق Elec - geeks . كلية الهندسة بالمنيا، والمركز الثالث كان من نصيب فريق Shortcut .. كلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا.

وفى مسابقة Line Follower Simply المركز الأول كان من نصيب فريق Name less 2 .. كلية الهندسة بالمنيا والمركز الثانى كان من نصيب فريق Robotronics Team .. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا والمركز الثالث كان من نصيب فريق DOMY .. بحاسبات المنيا.