بالصور.. إجراء الكشف الطبى على 115 من سجناء مركز كفر الشيخ

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ اليوم الاثنين، قافلة طبية بمركز شرطة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وحضور الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى للمحافظة، لإجراء الكشف الطبى على السجناء، وإجراء تحاليل لهم وصرف الأدوية لهم.

وتم إجراء الكشف الطبى على 115 من السجناء من السيدات والرجال والأحداث بسجن مركز شرطة كفر الشيخ، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية ،أن القافلة أجرت الكشف الطبى على السجناءـ اليوم الاثنين، وهذه هى القافلة الثانية، أقيمت بقسم أول كفر الشيخ في ظل توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وحرص الداخلية على تقديم خدمات طبية ورعاية للسجناء.

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