عطلة رأس السنة الميلادية الجمعة ولن يتم ترحيلها

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنه لن يتم ترحيل عطلة رأس السنة الميلادية لسنة 2016 التي تصادف يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير.

وأصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن أوضحت خلاله/ أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 م حول الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية و تعديلاته الذي حدد العطلات الرسمية للوزارات و الجهات الاتحادية في الدولة .. وحيث أن عطلة رأس السنة الميلادية لسنة 2016 تصادف يوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير 2016 فلن يتم ترحيلها أو التعويض عنها .. وذلك إستنادا إلى أحكام الفقرة 6 من المادة 100 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه " لا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع .

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.

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