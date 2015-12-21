ضبط صاحب مركبة يقودها على اطارين في محطة بترول بدبي

قال العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه على الرغم من التغليظ والتشديد في القوانين واللوائح المرورية، وفرض النقاط المرورية، وتغليظ عقوبات مدد الحجز والمخالفات، إلا أن هناك فئة من السائقين يصرون ويجنحون إلى ممارسة السلوكيات الخطرة في الشوارع العامة ويعرضون بأفعالهم حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور حجزت الأسبوع الماضي مركبة قام سائقها بالقيادة بطيش وتهوّر، وبصورة تشكل خطراً على نفسه وعلى الجمهور، إثر قيامه بأفعال استعراضية في محطة للوقود، وكاد يتسبب بكارثة لو اصطدمت المركبة بإحدى ماكينات تزود الوقود.

وقال المزروعي، إنه لم يمر وقت على حادثة فيديو مقلب الأم إلا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر لمركبة من نوع نسيان بترول أبيض اللون، قام صاحبها بقيادة المركبة على اطارين في محطة للوقود في منطقة العوير، وكان يقوم صاحبها بالدوران حول ماكينات التزود بالوقود، وكاد يتسبب في كارثة لو اصطدمت المركبة بإحدى تلك الماكينات، معرضا بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح أنه تم ضبط وإحضار السائق من قبل الدوريات المرورية وتم إحالته إلى مركز الشرطة المختص لتسجيل بلاغ جنائي لقيادته المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور.

وأشار إلى أنه رغم حملات التوعية المتواصلة طوال العام، بخطورة القيادة بطيش وتهوّر، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من فئات الشباب يرتكبون مخالفات ويجازفون بحياتهم، وحياة الآخرين. مؤكداً أنه لا يمكن التهاون مع هذه الاستعراضات الخطرة. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية تتولى ملاحقة المستهترين بالقوانين واللوائح.

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