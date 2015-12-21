6 متهمين أمدوا الحوثيين بمواد كيماوية ووسائل اتصال

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم "الاثنين" برئاسة القاضي محمد الجراح قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي أمدوا ميليشيات " الحوثي الإرهابية " بمعدات ووسائل اتصال.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية أنهم أمدوا تنظيما ارهابيا " ميليشيات الحوثيين في اليمن " بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال .

وتتهم النيابة العامة المتهم الثاني بأنه ادار أموالا مملوكة للتنظيم واستثمارها في أعمال شركة أسسها في إحدي إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم .

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام المسندة اليهم .. وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة اليهم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات.

كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المختلفة .

حضر الجلسات عدد من وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.