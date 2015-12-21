' يويفا ' يبدي إحباطه من إيقاف بلاتيني

(إفي) أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي صدر قرار بإيقاف رئيسه السابق ميشيل بلاتيني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لثماني أعوام "إحباطه الشديد" حيال هذا القرار الذي أكد انه "مازال مرهونا بالطعن".

وذكر "يويفا" في بيان صدر اليوم الاثنين أن "اليويفا يدعم مجددا حق ميشيل بلاتيني في محاكمة عادلة وفي فرصة لتطهير اسمه" من اتهامات الفساد التي وجهت له.

وكانت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قد قررت في وقت سابق اليوم إيقاف بلاتيني هو والرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، لمدة ثمانية أعوام "عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم أو إداري أو رياضي أو أي نوع من الأنشطة".

وأعلن بلاتيني قراره الطعن على عقوبة الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي والقضاء العادي.