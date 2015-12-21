أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الحلويات مش للدفا فى الشتاء.. والصح ركز على النشويات الصحية

Google+ Print
الحلويات مش للدفا فى الشتاء.. والصح ركز على النشويات الصحية الحلويات مش للدفا فى الشتاء.. والصح ركز على النشويات الصحية
فى فصل الشتاء ومع ازدياد برودة الجو يبحث الكثيرون عن طرق للتدفئة، وتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من ، خاصة الحلويات عالية السكريات ظننا منهم أنها أفضل وسيلة للتدفئة.

وهو الخطأ الذى يوضحه الدكتور هانى كمال أستاذ التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، ويقول: "الأطعمة ذات النشويات المركبة كالجاتوه والحلويات بشكل عام لا ننصح بتناولها فى الشتاء لأنها مكونة من سكريات ودهون ونشويات يصعب هضمها بسرعة، وهو ما يجعل تحويلها إلى طاقة تأخذ وقتا كبيرا ولا يشعر الفرد بتأثيرها السريع فى الدفء مثل النشويات البسيطة".

كلما كانت الأطعمة التى نتناولها تحتوى على سعرات حرارية عالية كلما شعر الفرد بالدفء والنشاط، ولكن ليست الحلويات هى من تقوم بهذا الدور، ويمكن الحصول على التدفئة من البطاطس والأرز والمكرونة والخبز قليلى الدسم والاكتفاء بتناولها ساخنة بالإضافة إلى البقوليات النباتية كالعدس فهى تعطى الشعور بالدفء لأنها نشويات بسيطة سريعة الهضم وسريعة التحول إلى طاقة.

ويضيف، ليالى الشتاء لا تتميز بأطباق الحلويات ولكن المشروبات الساخنة بجميع أنواعها المختلفة من شاى وقهوة وسحلب وغيرها، مصدر جيد للتدفئة والإكثار منها مفيد جدا فهى تتميز بأنها خفيفة على المعدة وتعطى الإحساس بالدفء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم