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غير روتين حياتك.. ربع ساعة مشى بعد العشا تحميك من الجلطة الدماغية

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غير روتين حياتك.. ربع ساعة مشى بعد العشا تحميك من الجلطة الدماغية غير روتين حياتك.. ربع ساعة مشى بعد العشا تحميك من الجلطة الدماغية
اتعشى واتمشى.. مثل قديم عاش عليه الأجداد والجدات حتى يكونوا فى أفضل صحة ونشاط، ومع تطور الحياة بات العشاء هى الوجبة الرئيسية بالنسبة للكثير والتى يتناولوها قبل النوم مباشرة، وهو ما يسبب لهم مشكلات كثيرة صحية، يحذر منها الدكتور "محمد عبيد" استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة طب القصر العينى.

يقول الدكتور محمد: "كل يوم يطل علينا العلماء بدراسات حديثة يحاولون من خلالها حماية الفرد من الأمراض الصعبة التى تؤثر بالسلب على صحته ونشاطه، وهناك العديد من الأبحاث التى تمت على أعداد كبيرة من مختلف الدول الأوروبية والتى تفيد بأن من يمارس الرياضة ولو لمدة ربع ساعة بشكل منتظم أفضل ممن لا يمارسها نهائيا، حيث أكدت الأبحاث أن من لا يمارس الرياضة فهو معرض للوفاة المبكرة والإصابة بأمراض كثيرة.

ويضيف، "من الخطأ تركيز الوجبة الرئيسية أو تناول طعام به الكثير من فى وقت متأخر من الليل، ولكن طبيعة الحياة والعمل لوقت متأخر يجبر البعض من تركيز وجبتهم الرئيسية فى المساء ولكن الخطأ الأكبر هو تناول هذه الوجبة والنوم بعدها مباشرة هو ما يعرض صاحبه لخطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ولكن علينا الانتظار ساعة على الأقل بعد العشاء قبل النوم والقيام خلال هذا الوقت بنشاط بسيط فى المنزل وعدم الجلوس غالبية الوقت أمام التليفزيون.

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مصر 365

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