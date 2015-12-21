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أمريكا والحلفاء يشنون 12 ضربة فى العراق و3 ضربات فى سوريا

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أمريكا والحلفاء يشنون 12 ضربة فى العراق و3 ضربات فى سوريا أمريكا والحلفاء يشنون 12 ضربة فى العراق و3 ضربات فى سوريا
قال التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى بيان اليوم الاثنين إن واشنطن وحلفاءها نفذوا 15 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا أمس الأحد.

وقالت قوة المهام المشتركة إن التحالف نفذ 12 ضربة جوية فى العراق بالقرب من ثلاث مدن وأصاب وحدات تكتيكية تابعة لتنظيم داعش وسيارات ومخازن أسلحة ومواقع قتالية وأهدافا أخرى.

وذكر الجيش أن ست ضربات نفذت قرب الموصل معقل الدولة الإسلامية فى شمال العراق وأربع ضربات قرب الرمادى حيث طالب الجيش العراقى المدنيين أمس بترك المدينة قبل هجوم مزمع. وأضاف أن الضربتين الأخريين فى العراق نفذتا على مقربة من بيجى .

وفى سوريا أشار البيان إلى أن ثلاث ضربات نفذت بالقرب من مارع وعين عيسى وأنها أصابت وحدة تكتيكية وأهدافا أخرى.

وأعلن التحالف الدولى أيضا شن ضربة بالقرب من مدينة الرقة معقل داعش فى سوريا يوم السبت 19 ديسمبر وقال إنها أصابت خمس نقاط لفصل الغاز والنفط تابعة للتنظيم المتشدد ونقطتين لتجميع النفط الخام.

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