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اتحاد الكرة يجدد الثقة في لجنة الحكام ويرفض الوصاية عليها

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اتحاد الكرة – أرشيفية

 

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تجديد الثقة في لجنة الحكام الحالى برئاسة وجيه أحمد وأعضائها بالكامل، مؤكدًا عن ثقته في قدراتهم ومهنيتهم في عملهم دون البحث عن أغراض شخصية.

وذكر الاتحاد في بيانه، أن الكرة مكسب وخسارة وعلى الجميع تقبل نتائجها سلبًا وإيجابًا، ويجب البعد عن افتعال المشاكل وإثارة الجماهير وتوفير مناخ أفضل لمستقبل الرياضة، ورفض فرض وصايا على الحكام وإرهابهم أو التدخل فى اختياراتهم، محذرا من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخرج عن النص.

 

 

بيان اتحاد الكرة

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