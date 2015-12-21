7 أسرار للحصول على شعر صحي في الشتاء

من منا لا يريد التمتع بشعر صحي وناعم وجذاب؟ قد تنجحين في القيام بهذا الأمر في الأيام العادية، إلا أنّ أيام الشتاء الجافة قد تعوق مسيرتك بكل تأكيد. ولكن هل ستقومين بالاستسلام لهذا الطقس الجاف! بالتأكيد لا، فـ"سيدتي نت" يحمل لك 7 أسرار أساسية للحصول على شعر صحي وحريري، على الرغم من جفاف أيام الشتاء:

قد يعجبك: جيجي حديد تجدد قصات سن الأربعين



1-تناول السمك والمكسرات: هذه الأطعمة تغذي الجسم بأكمله، وبالأخص فروة الرأس؛ فالسمك والمكسرات من الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون والأوميجا3 التي تساعدك في الحصول على فروة رأس صحية، وعلى شعر صحي، تالياً؛ كما أنّ الجزر والفاصوليا والخضراوات ـ بصفة عامة ـ تساعد على إمداد الجسم بكافة العناصر الغذائية الهامّة له، وتقوّي فروة رأسك.

2- حماية شعرك من الماء الساخن: ابتعدي عن الماء الساخن، فهو يفقد شعرك الزيوت الطبيعية كافة، التي تقوي شعرك. حتى وإن كان الحمام الساخن ممتعاً في أيام الشتاءن إلا أن عليك استبداله بالماء الفاتر للحفاظ على شعرك غنياً بزيوته.

3-استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على البروتين: ابحثي عن أنواع البلسم والشامبو التي تحتوي على البروتين لتغذية شعرك من الجذور حتى الأطراف، وتجنبي تقصيف شعرك، وبالأخص إذا كنت ممن يعشقن تغيير لون شعرهنّ باستمرار.

4-تجنبي علاج القشرة بالزيوت: قشرة الشعر ليست على الإطلاق جلداً جافاً؛ فإذا قمتِ بفرك فروة رأسك بالزيوت، فالأمر قد يزداد سوءًا. الأفضل عند غسل شعرك بالشامبو أن تتركي الشامبو خمس دقائق على شعرك مع التدليك، ثمّ شطف الشامبو جيدًا للتخلص من أيّ بقايا. وإذا لم يتحسّن الأمر، فليس لك إلا التوجّه إلى أقرب طبيبة للأمراض الجلدية.

5-المشط الخشبي: استبدلي فرشاتك ذات الأسنان الحادة، التي تؤدي إلى تقصف الشعر بالمشط الخشبي أو فرشاة ذات رؤوس الكرة. ولكن عليها أن تكون مصنوعةً من موادّ طبيعية، وتجنبي تصفيف الشعر الرطب بالفرشاة.

6-الراحة من مجففات الشعر: كثرة استخدام مجففات الشعر تفقد الشعر الصحة والحيوية، وتؤدي إلى جفافه وتساقطه، فاحرصي على أخذ فترة راحة لشعرك من المجففات.

7-حماية الشعر من أشعة الشمس: الشعر كالبشرة تمامًا، يتأثر بأشعة الشمس؛ فعند تعرضك لأشعة الشمس لا تنسي وضع واق من الشمس لشعرك، وبالأخص للشعر المصبوغ.

تابعي أيضاً:

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"