3 وصفات منزلية تخلّصك من اسمرار الإبطين بدقائق!

هل تعانين من مشكلة اسمرار الجلد في منطقة تحت الإبطين؟ وهل تبحثين عن طرق آمنة وفعّالة للتخلّص من هذه المشكلة والتمتّع ببشرة بيضاء ونضرة؟ طبّقي إحدى الوصفات الطبيعية، التي جمعها إليك موقع "سيدتي نت" لتبييض وتفتيح بشرة تحت الإبطين.

1- الجليسرين، ماء الورد وعصير الليمون

يساعد خليط الليمون مع الجليسرين (سائل منظف للأسنان) وماء الورد، على ترطيب البشرة وتفتيح لونها، ويحافظ على نعومتها ونضارتها.

الطريقة:

اخلطي كمية متساوية كل من الجليسرين وعصير الليمون مع إضافة بالإضافة القليل من ماء الورد. ضعي الخليط على منطقة تحت الإبطين، واتركيها طوال الليل حتى يمتصها الجلد جيداً. وفي الصباح التالي قومي بشطفها جيداً.

2- عصير البطاطس، عصير الطماطم مع العسل

يمتاز كل من البطاطس والطماطم بخصائص طبيعية في تفتيح لتفتيح لون البشرة، لا سيما ذوات البشرة الحساسة. ؛ أما العسل فيعمل كمضاد للبكتيريا، مما يساعد على الحفاظ على نعومة ونضارة البشرة.

الطريقة:

قطّعي حبة من البطاطس إلى شرائح رفيعة، وامزجيها مع نصف بنصف عصير ليمونة حامضة، وملعقة كبيرة من العسل. وزّعي الخليط على منطقة تحتط الإبطين، واتركيه ليجف تماماً. بعدها، قومي بشطف المنطقة بالماء الفاتر وجفّفيها جيداً. كرّري استخدام هذه الوصفة يومياً (صباحاً ومساءً) للحصول على النتيجة المرجوة.

3- الخيار

خصائص الخيار الطبيعية، تماماً كالبطاطس تماماً في تفتيح لون البشرة وتبييض منطقة تحت الإبطين.

الطريقة:

قطّعي الخيار إلى شرائح رفيعة، وضعيها تحت الإبطين. افركي شرائح الخيار جيداً. كرّري هذه الوصفة يومياً (صباحاً ومساءً) ولمدة أسبوع لتحققي ما ترغبي ترغبين به فيه.

كما يمكنك أيضاً، استخراج عصير الخيار ومزجه مع القليل بالقليل من مسحوق الكركم وعصير الليمون لتتكون عجينة لزجة. قومي بفرد العجينة على المنطقة المراد تبييضها، وانتظري لمدة 10 دقائق حتى تنشف. بعدها، اشطفي منطقة الإبطين بالماء البارد. طبٌّقي هذه الوصفة مرة واحدة يومياً أو كل يومين ولمدة 15 يوماً.

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