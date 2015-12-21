أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل الطعن على إلغاء الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة لـ4 يناير

Google+ Print
تأجيل الطعن على إلغاء الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة لـ4 يناير تأجيل الطعن على إلغاء الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة لـ4 يناير

>إلى جلسة 4 يناير القادم ،أجلت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نظر الدعوى المقامة من طلاب الثانوية العامة ضد وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات طعنا على إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية وقصره على البطولات الدولية.

وكلفت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى بتقديم ما يفيد استطلاع رأى وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاوليمبية كما كلفت محامى الطلاب باختصام وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365