تأجيل الطعن على إلغاء الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة لـ4 يناير

>إلى جلسة 4 يناير القادم ،أجلت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نظر الدعوى المقامة من طلاب الثانوية العامة ضد وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات طعنا على إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية وقصره على البطولات الدولية.

وكلفت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى بتقديم ما يفيد استطلاع رأى وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاوليمبية كما كلفت محامى الطلاب باختصام وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية .