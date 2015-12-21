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دفاع حبارة: المحكمة تسمح لأسرة موكلى بحضور الجلسة القادمة

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دفاع حبارة: المحكمة تسمح لأسرة موكلى بحضور الجلسة القادمة دفاع حبارة: المحكمة تسمح لأسرة موكلى بحضور الجلسة القادمة
قال النبوى إبراهيم، دفاع عادل حبارة فى واقعة اتهامه بمقاومة السلطات، إن محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى، ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم، رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة، قد وافقت للسماح لأسرة موكلى بحضور الجلسة القادمة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد فى القضية.

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مصر 365