"مرور سوهاج": ضبط 867 مخالفة وإحالة 5 سائقين للنيابة لثبوت تعاطيهم مخدرات

وجاء بيان الحملة 146 مخالفة سحب تراخيص، و172 مخالفة تصالح، و17 مخالفة رادار، و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، و11 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة حجز دراجة بخارية، و163 مخالفة على نموذج 125 مرور.
كما تم تحرير 93 مخالفة الانتظار الخاطئ، و80 مخالفة بدون تسيير، و145 مخالفة بدون قيادة،
>كما تم سحب 25 عينة عشوائية أسفرت عن إيجابية "5" حالات منها "م.ج"، قائد السيارة رقم 9453 هـ ق أ - ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"أ.أ.م"، قائد السيارة رقم 12286 أجرة سوهاج، ويقيم مرسى مطروح، و"م.م.ت.م"، قائد السيارة رقم 6271 هـ ق أ، ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"خ.أ.أ"، قائد السيارة رقم 5624 ملاكى الجيزة، ويقيم دائرة مركز دار السلام وأخرى.
وتم التحفظ على المتهمين بتعاطى المواد المخدرة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.