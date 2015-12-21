"مرور سوهاج": ضبط 867 مخالفة وإحالة 5 سائقين للنيابة لثبوت تعاطيهم مخدرات

قال العميد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة قامت بشن ‏حملة مرورية مكبرة على الطرق الصحراوية والزراعية، وذلك للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط ‏المرورى، وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات، بالإضافة إلى سحب عينات عشوائية للسائقين ‏للتأكد من مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 867 مخالفة مرورية، وإحالة 5 ‏سائقين للنيابة العامة لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.‏

وجاء بيان الحملة 146 مخالفة سحب تراخيص، و172 مخالفة تصالح، و17 مخالفة رادار، و24 مخالفة عدم ‏استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، و11 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة حجز ‏دراجة بخارية، و163 مخالفة على نموذج 125 مرور. ‏

كما تم تحرير 93 مخالفة الانتظار الخاطئ، و80 مخالفة بدون تسيير، و145 مخالفة ‏بدون قيادة،

>كما تم سحب 25 عينة عشوائية أسفرت عن إيجابية "5" حالات منها "م.ج"، قائد السيارة رقم 9453 هـ ق أ - ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"أ.أ.م"، قائد السيارة رقم 12286 أجرة سوهاج، ويقيم مرسى مطروح، و"م.م.ت.م"، قائد ‏السيارة رقم 6271 هـ ق أ، ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"خ.أ.أ"، قائد السيارة رقم 5624 ‏ملاكى الجيزة، ويقيم دائرة مركز دار السلام وأخرى.

وتم التحفظ على المتهمين بتعاطى المواد المخدرة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.