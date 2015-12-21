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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ 4 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ 4 يناير المقبل تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ 4 يناير المقبل
أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى"، جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 4 يناير المقبل لسماع أقوال المستشار على إبراهيم عمارة، بشأن المذكرة المنسوبة إليه، ويطلب للجلسة الضابط خالد الجمال بمديرية أمن بورسعيد، وتحدد جلسة 5 يناير لمرافعة دفاع المتهمين، وجلسة 6 يناير للمرافعة أيضا، ويعرض المتهم على حسن الجرايحى على الطبيب الشرعى.

وأستمعت النيابة بجلسة اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، وكذلك مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى، والذى طلب إدخال متهمين جدد بالقضية، وكذلك تأكيده على أن رجال الشرطة أطقلوا الأعيرة النارية، كما تم سماع مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة، والذى دفع بعدم أختصاص المحكمة لنظر الدعوى المدنية .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365