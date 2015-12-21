إخماد حريق فى محل كشرى بالوراق دون وقوع إصابات

تمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق بمحل كشرى أسفل عقار سكنى بشارع الجيش بمنطقة الوراق، دون معرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحل كشرى بالوراق، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، رئيس قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات.

وتبين اشتعال النيران فى مدخنة المحل والمطبخ، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

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