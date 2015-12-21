بالفيديو.. كامل الوزير: "أنفاق قناة السويس هتبقى مزار سياحى"

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مجموعة الأنفاق الجديدة، التى يتم تأسيسها أسفل قناة السويس الجديدة، سوف يتم تصميم مداخلها ومخارجها بشكل جمالى، على أن تتضمن حديقة أطفال ومناطق خدمات، حتى يستطيع كل من يستخدم النفق التمتع بالخدمات الخاصة به.>وأكد اللواء الوزير خلال حديثه مع طلاب كليات الهندسة بجامعتى الزقازيق وقناة السويس، أن الأنفاق الجديدة سوف يتم الاعتناء بها فى الشكل الجمالى، وتابع قائلاً: "إن شاء الله هتكون مزار سياحى".

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