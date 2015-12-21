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الأرصاد الجوية: الشتاء هذا العام مختلف بسبب التغيرات المناخية

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الأرصاد الجوية: الشتاء هذا العام مختلف بسبب التغيرات المناخية الأرصاد الجوية: الشتاء هذا العام مختلف بسبب التغيرات المناخية
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه يتوقع هذا الشتاء الذى بدأ جغرافيا اليوم بأنه سيكون مختلفًا عن سابقيه بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على العالم أجمع، مما يتعين على المواطنين متابعة حالة الجو وارتداء الملابس الثقيلة، والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة وتساقط الأمطار، مشيرًا إلى أن أثر هذه التغيرات المناخية ظهر خلال فصل الصيف الذى جاء شديد الحرارة، وكذلك فصل الخريف الذى تساقطت فيه الأمطار عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة"، المذاع على فضائية أون تى فى، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود البلاد غدًا طقس معتدل شمالا ومائل للدفء جنوبا نهارا، وشديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار فى الجو مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تكاثر السحب المنخفضة إلى المتوسطة، وسقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض الأمطار ما بين متوسطة إلى الخفيفة على الوجة البحرى والقاهرة.

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مصر 365