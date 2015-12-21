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"السياحة والطيران" يعلنان الشركة الفائزة بتقييم إجراءات الأمن بالمطارات غدا

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"السياحة والطيران" يعلنان الشركة الفائزة بتقييم إجراءات الأمن بالمطارات غدا "السياحة والطيران" يعلنان الشركة الفائزة بتقييم إجراءات الأمن بالمطارات غدا
يعقد هشام زعزوع وزير السياحة،وحسام كمال وزير الطيران المدنى، مؤتمرا صحفيا،غدا الثلاثاء، للإعلان عن اسم الشركة العالمية التى تم اختيارها للاستعانة بها فى مجال الأمن وتقييم المخاطر وتطوير الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية.

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على العرض المقدم من الشركة البريطانية المتخصصة فى مجال الأمن وتقييم المخاطر، لتوليها تقييم الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية، وتم استبعاد العرض الأمريكى.

يذكر أن المهام المطلوبة من الشركة البريطانية، التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة فى المطارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب.

ووضع توصيات إلى لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.

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مصر 365

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