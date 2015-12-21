الشورى السعودى يطالب رجال الشرطة الدينية بتحديد "المنكرات"

دعا مجلس الشورى السعودى اليوم الاثنين رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو ما يطلق عليهم الشرطة الدينية ، تحديد المنكرات التى تتطلب التدخل من أعضائها للقضاء على الاجتهادات إضافة إلى تفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وطالب مجلس الشورى ، خلال جلسته العادية التى عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشرطة الدينية، بالإسراع فى تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان فى تصريح صحفى عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها المجلس اليوم إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات أعضاء الهيئة وآرائهم تجاه التقرير السنوى للعام الماضى ، والذى طالب بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى الجنح والمخالفات للإسهام فى معالجتها.

وأكد المجلس على قراره السابق الذى يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادى للعاملين فى الميدان، يحدد المنكرات التى تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات التى قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادى لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادى على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.