رئيس دائرة شئون اللاجئين الفلسطينية: داعش يسيطر على مخيم اليرموك بسوريا

قال زكريا الأغا رئيس دائرة شئون اللاجئين الفلسطينية، إنه لابد من أن تستخدم الطاقات العربية لمواجهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلى قائلا: "يجب أن يكون هناك قرار وطنى فلسطينى شامل لمقامة الاحتلال وتزاوج ما بين العمل السياسى والنضالى".

وأضاف زكريا الأغا رئيس دائرة شئون اللاجئين الفلسطينية، خلال لقائه بقناة "السى بى سى" اليوم "إن المقاومة لها أشكال نضالية كثيرة يقبلها العالم والتحرك السياسى ولابد أن يكون فاعلا"، مضيفا: "الوضع السائد طيلة السنوات القادمة بدون فعالية لا يكمن أن يثمر وإسرائيل لا تريد السلام والحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة استيطان".

وأشار رئيس دائرة شئون اللاجئين الفلسطينية، أن الانقسام الفلسطينى أضر كثيرا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، موضحا أن الانقسام أعطى صورة سيئة للشعب الفلسطينى وإنهاء الانقسام هو الضرورة الملحة داخليا.

وتابع زكريا الأغا أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا مأساوية للغاية، قائلا: "للأسف مخيمات اللاجئين فى سوريا اقحمت بهذا الصراع ووضع الفلسطينيين فى سوريا كان الأفضل ومخيم اليرموك بسوريا مسيطر عليه من قبل داعش".