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"الأعلى للجامعات" يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج.. السبت المقبل

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"الأعلى للجامعات" يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج.. السبت المقبل "الأعلى للجامعات" يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج.. السبت المقبل
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجارى.

جاء إعلان المجلس، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وطالب المجلس المرشحين بتقديم عدد من الأوراق "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على (الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى).

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